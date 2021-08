Ibra, in bicicletta in Svizzera: quasi pronto anche per il campo ma con molta cautela e soprattutto senza forzare i tempi inutilmente

Ibra, in bicicletta in Svizzera: quasi pronto anche per il campo ma con molta cautela e soprattutto senza forzare i tempi inutilmente. Gazzetta dello sport di questa mattina riporta le parole social del centravanti svedese, postate ieri dallo stesso.

IN BICI IN SVIZZERA- “Zlatan in sella alla bici tra sentieri di montagna in Svizzera- si legge- prima a un ritmo che gli permette di apprezzare il panorama che lo circonda, poi a tutta velocità, con il sentiero che alle sue spalle si copre di polvere”. E ancora: “Muovo le montagne”. Queste le parole del giocatore, operatosi al ginocchio il 18 giugno e pronto a rivedere il pallone, oltre che la corsa e la bici”.