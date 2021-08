Milan, Ibrahimovic si prepara per il rientro: ecco il VIDEO

Milan, con un video postato sui propri account ufficiali, Zlatan Ibrahimovic prosegue il suo recupero come da programma: la data del rientro

Un rientro cerchiato in rosso sul calendario del Diavolo, quello di Zlatan Ibrahimovic, il cui programma di recupero pare procedere senza nessun tipo di intoppo. Come annunciato dallo stesso attaccante svedese sui propri account social, il numero 11 rossonero si prepara a rientrare stabilmente in gruppo dopo l’infortunio subito al ginocchio nel maggio scorso, contro la Juventus. La data più plausibile per il rientro, dovrebbe essere quella del 12 settembre, in concomitanza col big match con la Lazio di Sarri.

Ecco il video apparso pochi istanti fa: