Ibra, ecco come si allena ad una settimana dall’inizio ufficiale

Ibra, presente in gruppo ma per giocare ci sono tempi precisi che ovviamente dovranno essere rispettati al fine di guarire al meglio

Ibra, presente in gruppo ma per giocare ci sono tempi precisi che ovviamente dovranno essere rispettati al fine di guarire al meglio. Gazzetta dello sport di questa mattina indica i tempi del centravanti svedese, relativi al suo rientro in campo in campionato e non solo: “Ibra si ispira a Benjamin Button: corre verso il rientro”.

TEMPISTICHE- “Con una foto social festeggia il ritorno sul campo. Ma per giocare dovrà aspettare metà settembre”. Così la rosea a pag. 6, raccontando un qualcosa che in qualche modo ci si aspettava, dopo l’operazione al ginocchio.

COME SI ALLENA- “Prima però- si legge- deve rimettersi nelle condizioni per rientrare in gruppo: anche ieri si è allenato da solo proseguendo nel proprio programma di lavoro specifico. Corre, anche intensamente, senza però testare l’impatto con il pallone: ci vorrà ancora qualche giorno di tempo. Nell’attesa- prosegue il quotidiano- proverà movimenti e cambi di direzione per verificare la stabilità del ginocchio. Ha già ben superato la fase di recupero della forza, con un intenso programma in palestra”.