Ibra, dalla voglia di smettere a protagonista assoluto: evoluzione top

Ibrahimovic In una lunga intervista concessa sd Ambrosini, trasmessa da Sky, ha parlato della sua personale esperienza, come riporta questa mattina Gazzetta dello sport.

LA VOGLIA DI SMETTERE- «In estate, Pioli mi ha chiesto che cosa volessi fare. Gli ho detto “Basta, non continuo”. Pensavo ai sacrifici e alla famiglia che è in Svezia. Pioli mi ha detto “Ti rispetto”. Poi il giorno dopo mi ha richiamato: “Se tu non rimani qua sarà un’altra cosa”. Gli ho detto “Mister, ho deciso”. Non avrei voluto avere rimpianti. E allora sono rimasto».