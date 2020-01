Ibra, da fermo cambia la partita del Milan: ora manca solo il goal

Ibra mania dopo la gara con la Sampdoria, il goal non è arrivato ma le occasioni a rete sono fioccate dopo il suo ingresso nella ripresa

Ibra sempre più al centro del progetto rossonero, il centravanti svedese entra nella ripresa della gara con la Sampdoria ed improvvisamente il Milan si riversa tutto nell’area di rigore avversaria, non senza rischiare nelle situazioni di contropiede.

PIATEK INESISTENTE- 45 minuti a vuoto, ad inseguire un’occasione utile a sbloccare la partita: niente da fare. Il gioco c’è ma verso la porta non si tira mai, ormai è un dato di fatto. Le ultime tre gare fanno registrare lo zero alla voce goal fatti, almeno in questo caso l’unico goal subito viene annullato per fuorigioco. La ripresa saluta il polacco con l’ingresso di Ibra e di Leao, il quale avrebbe anche l’occasione della giornata ma la spreca malamente, certificando uno stato di immaturità che probabilmente Ibra potrà risolvere.

GIOCARE DA FERMO- La condizione dello svedese è quella che è. Sicuramente passabile ma ancora molto indietro rispetto alla velocità dei difensori avversari. Con il fisico riesce ad avere la meglio e a crearsi lo spazio necessario per servire assist, per i quali meriterebbe il premio di giocatore più generoso del mondo, sembra proprio che si diverta nel mettere i compagni nella condizione di far goal.

COSA RISERVA IL FUTURO- Al triplice fischio di Massa, la palla passa direttamente a Pioli che ora dovrà decidere cosa fare dell’attacco rossonero, ovvero se continuare con il tridente (con Ibra titolare) oppure se fare un ultimo estremo tentativo per aiutare Piatek e dunque giocare con le due punte, eliminando gli esterni, anche ieri evanescenti.

SUSO RINVIGORITO- L’ingresso di Zlatan riaccende anche Suso che malgrado l’imprecisione disarmante di molti cross, riesce comunque a trovare lo spunto necessario per buttare in area qualche pallone pericoloso, forse è vero che è solo una questione di stimoli positivi e propositivi.