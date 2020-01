Pagelle di Milan-Sampdoria 0-0: Leao si accende, Suso lento e inutile

Pagelle di Milan-Sampdoria, i voti dati dalla redazione di Milannews24 ai giocatori rossoneri nella sfida di San Siro

Ecco le pagelle di Milan-Sampdoria:

Donnarumma 7.5: Pochi interventi ma straordinari. Anche oggi Gigio salva il Milan.

Calabria 6: Partita senza infamia né lode. Fa il suo, concentrandosi soprattutto in fase difensiva.

Musacchio 5.5: Disattenzioni sugli inserimenti alle spalle. Deve ritrovare la vecchia intesa con Romagnoli.

Romagnoli 5: Due errori in marcatura rischiano di regalare il vantaggio alla Sampdoria. Distratto.

Theo Hernandez 6.5: Salva il risultato con un recupero sulla linea di porta. In avanti si fa notare con costanza.

Krunic 6: Prestazioni di sostanza. Tra un fallo e l’altro riesce a contrastare il potere fisico di Vieira e Linetty (85′ Paquetà sv)

Bennacer 6: Il lato positivo è la grande quantità di palloni recuperati, quello negativo gli errori nelle verticalizzazioni che dovrebbero essere la specialità della casa.

Bonaventura 5.5: Mancano i suoi inserimenti e la sua partecipazione al gioco offensivo. Un passo indietro per Jack (55′ Leao 6.5 – Vivace e dinamico, provoca grattacapi alla Samp sulla destra)

Suso 4.5: Il suo contributo al gioco è pressoché nullo. Rallenta l’azione e gioca lontanissimo dalla porta avversaria.

Piatek 5.5: I movimenti sono giusti ma di palloni nello spazio ne arrivano pochi. Spesso lasciato solo da Calha e Suso (55′ Ibrahimovic 6 – Quando tocca palla spaventa la Samp. Purtroppo riceve solo due palloni sporchi)

Calhanoglu 5: A parte una conclusione violenta di sinistro, il turco non si fa quasi mai vedere. Troppi passaggi sbagliati negli ultimi trenta metri.

All. Pioli 5: Non si comprende la permanenza in campo di Calhanoglu e Suso. Si doveva osare la coppia Piatek-Ibra per scardinare la difesa doriana.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 6.5; Bereszynski 6, Chabot 6.5, Colley 6, Murru 6.5; Thorsby 5.5, Vieira 6, Linetty 6; Ramirez 6 (30′ Depaoli sv) (42′ Jankto 6.5); Gabbiadini 6.5, Quagliarella 5.5 (85′ Ekdal sv)