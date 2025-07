Calciomercato Milan, c’è anche un ex Serie A nella lista per l’attacco. Le ultime

Calciomercato Milan – Una vecchia conoscenza del nostro campionato è nella lista!

Il Milan continua a monitorare attentamente il mercato degli attaccanti, e tra i nomi che circolano con insistenza nella sede del club rossonero c’è quello di Patrik Schick. L’attaccante ceco è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza del Diavolo ed è stato inserito nella lista dei candidati per rinforzare il reparto offensivo. Sebbene non sia la prima scelta assoluta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Schick figura tra i profili preferiti e potrebbe diventare una pista concreta qualora altre trattative non dovessero andare in porto.

Patrik Schick: Esperienza e Gol per il Milan?

Patrik Schick, classe 1996, è un centravanti ceco con un’ampia esperienza internazionale. Dotato di un’ottima fisicità, un buon fiuto per il gol e una spiccata abilità nel gioco aereo, ha dimostrato il suo valore in diversi campionati europei. In Italia è ricordato per la sua militanza con la Sampdoria e, in particolare, con la Roma, dove ha lasciato intravedere sprazzi del suo talento. Successivamente, ha trovato la sua consacrazione in Bundesliga con il Bayer Leverkusen, diventando un punto di riferimento offensivo e mettendo a segno diverse reti importanti. La sua capacità di attaccare la profondità e di finalizzare con entrambi i piedi lo rende un attaccante completo, capace di adattarsi a diversi moduli tattici.

La Strategia del Milan per il Reparto Offensivo

L’interesse del Milan per Patrik Schick si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare il reparto offensivo con giocatori di qualità e con esperienza. Il club meneghino è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare o eventualmente sostituire Olivier Giroud, garantendo un elevato numero di gol e un’importante presenza in area di rigore. Sebbene altri nomi possano essere al momento in cima alla lista delle preferenze, la candidatura di Schick è tutt’altro che secondaria. La sua familiarità con il calcio italiano, seppur risalente a qualche anno fa, potrebbe facilitare il suo inserimento negli schemi del nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Il Milan valuta attentamente i costi e i benefici di ogni operazione, e l’eventuale trattativa per Schick dipenderà anche dalle richieste del Bayer Leverkusen. Tuttavia, il fatto che sia nella lista dei “profili preferiti” indica che il sette volte campione d’Europa lo considera un’opzione valida e concreta per il futuro del suo attacco. I prossimi giorni e settimane saranno cruciali per capire quali piste prenderanno corpo e se il talentuoso attaccante ceco vestirà la maglia rossonera.