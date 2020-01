Focus Milan-Sampdoria: l’inefficacia e gli errori di Suso

Fra i più bersagliati a San Siro c’è stato Suso. Lo spagnolo anche oggi ha dimostrato di non saper fare la differenza

Fra i più bersagliati a San Siro (e sui social) c’è stato Suso. Lo spagnolo anche oggi ha dimostrato di non saper fare la differenza e di essere un giocatore sopravvalutato. In ben poche occasioni ha dato una mano in copertura a Davide Calabria, lasciando spesso ampi spazi ai contropiedi blucerchiati.

In avanti solita partita monotona. Suso ha giocato larghissimo, troppo distante da Piatek e poi da Leao-Ibrahimovic. Solite finte, non solo prevedibili ma anche lente e fini a se stesse. Il giocatore in qualche caso ha provato a mettere qualche cross con il destro, quasi mai il risultato è stato positivo. Forse con l’arrivo di Ibrahimovic sarebbe il caso di passare alle due punte, cambiando modulo e svincolando finalmente il Milan da Suso.