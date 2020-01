Milan-Sampdoria, la reazione dei tifosi sui social: «Ibra pensaci tu» – FOTO

La rabbia dei tifosi del Milan che ironizzano sulla prestazione dei giocatori contro la Sampdoria e si aggrappano a Ibra

In una partita in cui la squadra non gioca bene, dove non reagisce alla brutta sconfitta contro l’Atalanta, nemmeno Ibrahimovic riesce a modificare l’assetto offensivo del Milan, anche se per i tifosi è l’unico spiraglio di luce in mezzo al buio. Impazzano i social e Ibrahimovic diventa il simbolo, talvolta sadico, della rabbia dei tifosi.

In questa foto possiamo vedere la disperazione dei tifosi del Milan dopo l’ennesima prestazione negativa di Suso attraverso la mimica di Calabria

Quando Ibra vede sbagliare dei passaggi di mezzo metro ai suoi compagni

Ibra quando vede giocare dal vivo Suso e Calhanoglu #MilanSampdoria pic.twitter.com/KuEmFTCH16 — Edoardo (@_Edoar88) January 6, 2020

Quando per i tifosi neanche il tuo allenatore riesce a migliorare i tuoi compagni