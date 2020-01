Stefano Pioli al termine della partita contro la Sampdoria è stato intervistato da Sky Sport. Ecco il suo commento sulla sfida

Stefano Pioli al termine della partita contro la Sampdoria è stato intervistato da Sky Sport. Ecco il suo commento sulla sfida: «»

Sul pareggio di oggi: «Volevamo vincere e riprendere il nostro campionato con una vittoria. Abbiamo fatto la partita giocando quasi sempre nella metà campo della Sampdoria. C’è mancata la qualità e senza quella diventa difficile vincere la partita».

Sull’assenza di qualità: «Tutti i giocatori devono giocare, abbiamo fatto solo il 70% dei passaggi riusciti contro una squadra che ci aspettava. Abbiamo giocato molto dentro l’area loro ma non è bastato».

Su Ibra: «Personalmente mi è piaciuto. Sul finale avremmo dovuto cercarlo di più cercando di sfruttare anche la sua qualità. Quando parlo di qualità parlo anche di saper leggere la partita, nelle scelte da fare. Nell’ultimo quarto d’ora occorreva fare un gioco diverso. Siamo sempre stati una squadra abile nel costruire e nel palleggiare ma adesso con Ibra ci saranno anche altre soluzioni che dobbiamo essere abili a sfruttare. Farà il centravanti, se giocheremo anche con un altro attaccante lo vedremo in futuro. Credo che con Piatek possa giocare, c’è ancora tanto lavoro da fare».

Sul calciomercato: «La squadra dopo Bergamo ha perso un po’ di fiducia come comprensibile. Credo che siano già presenti in questa rosa le qualità per poter fare meglio a prescindere dalla campagna acquisti».

Su Suso: «Lo sviluppo del gioco offensivo con la presenza di Ibra è tutto da sviluppare e da studiare. Credo che la cosa importante sia quella di mettere i giocatori di qualità il più possibile in possesso palla, oggi Suso ha avuto diverse occasioni per sbloccare la gara ma non c’è riuscito».