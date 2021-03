Ibra, attesa per la serata finale ma lo show appare infinito, questa sera la quarta apparizione dopo una settimana dove è successo di tutto

Ibra, attesa per la serata finale ma lo show appare infinito, questa sera la quarta apparizione dopo una settimana dove è successo di tutto. Gazzetta dello sport di questa mattina prosegue con lo speciale dedicato alla performance del campione svedese: “Riflettori su Zlatan. Dalla moto al palco. «Vi faccio divertire».

SHOW INFINITO- La rosea prosegue sottolineando la disinvoltura di Zlatan sul palcoscenico: “Uno show infinito: «Non ho mai paura di rischiare». L’uomo che l’ha aiutato: «Mi ha promesso la maglia».

VERONA-MILAN- Non solo Sanremo, c’è anche e soprattutto il Milan tra gli impegni di Zlatan, la squadra domani sarà a Verona per giocarsi le ultime possibilità di scudetto, oppure per difendere il quarto posto Champions. Infortunato, non prenderà parte alla gara ma molto probabilmente sarà a seguito del gruppo.