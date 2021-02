Ibra a Sanremo, non da solo ma in compagnia di un caro amico che conferma le indiscrezioni provenienti dal capoluogo ligure

LA CONFERMA- Parliamo di Sinisa Mihajlovic, a confermare le indiscrezioni provenienti dall’Ariston è stato proprio l’allenatore del Bologna, che in conferenza stampa ha annunciato la sua presenza al Festival della canzone italiana: «Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò…» Queste le sue parole ovviamente con tono scherzoso.

INTANTO- Che Ibra andrà a Sanremo non ci sono dubbi, intanto Tuttosport svela un retroscena interessante: lo svedese potrebbe essere fisicamente sul palco dell’Ariston solo due sere (la prima e l’ultima), mentre nelle altre serate si potrebbe collegare da Milano. Ovviamente tutto da confermare.