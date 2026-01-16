Hojlund Milan, il retroscena di mercato: rifiuto per Champions e garanzie

Hojlund Milan, un’operazione che avrebbe potuto cambiare il volto dell’attacco rossonero ma che non è mai decollata. A svelare i dettagli è Matteo Moretto

Nel corso di un intervento, Moretto ha spiegato come il Milan avesse presentato una proposta articolata al Manchester United per Rasmus Højlund, centravanti classe 2003 dotato di grande fisicità e velocità. L’offerta prevedeva un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Una formula importante, ma non sufficiente a convincere il giocatore. Secondo quanto riportato dal giornalista, la trattativa non si è mai realmente accesa per la posizione ferma dello stesso Højlund, che ha valutato attentamente il contesto sportivo prima di prendere una decisione definitiva.

La scelta del giocatore e il ruolo del Napoli

Il fattore decisivo, dunque, è stato duplice. Da un lato la volontà di disputare la Champions League, considerata fondamentale per la crescita e la visibilità internazionale dell’attaccante danese. Dall’altro, la richiesta di garanzie certe sul riscatto, elemento che il Napoli avrebbe invece assicurato.

Il club partenopeo si è mosso con maggiore decisione, offrendo a Højlund un progetto tecnico più definito e sicurezze contrattuali che hanno fatto la differenza nella scelta finale. Per il Milan resta il rimpianto di un’operazione ambiziosa, sfumata più per le condizioni richieste dal giocatore che per una reale mancanza di interesse.

«Il Milan aveva offerto 3,5 milioni di prestito e 35 milioni di diritto di riscatto per Hojlund al Manchester United. Il giocatore però ha rifiutato il Milan perché voleva giocare la Champions League, ma soprattutto voleva garanzie sul riscatto. Il Napoli queste garanzie gliele ha date», ha spiegato Moretto.

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.