Fofana Milan, il Galatasaray è pronto ad una super offerta, ma la posizione è chiara: il centrocampista vuole restare

Fofana Milan è uno dei temi centrali di questo momento di mercato. Nelle ultime ore è emersa con forza la proposta del Galatasaray

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il club di Istanbul ha fatto sapere al Milan di essere disposto a presentare un’offerta da 30 milioni di euro bonus compresi per Youssouf Fofana, centrocampista classe 1999 diventato rapidamente una pedina fondamentale nello scacchiere rossonero.

Le parti, tuttavia, non hanno mai realmente avviato una trattativa. Il motivo è chiaro e riguarda soprattutto la volontà del calciatore, che non ha mai aperto a un possibile trasferimento in Turchia. Come spiegato dal giornalista, la situazione è al momento completamente bloccata:

Fofana Milan, ruolo chiave nel progetto tecnico

Il Milan considera Fofana, centrocampista dinamico e completo, un elemento centrale del progetto tecnico. La sua capacità di abbinare fisicità, recupero palla e qualità negli inserimenti lo ha reso rapidamente uno dei punti di riferimento della mediana rossonera. Per questo motivo, anche a fronte di un’offerta economicamente rilevante, la dirigenza non ha mai mostrato apertura a una cessione immediata.

Dal punto di vista del giocatore, la scelta di restare a Milano è legata alla volontà di consolidarsi ad alti livelli, continuare il percorso di crescita in Serie A e ritagliarsi un ruolo sempre più importante anche in chiave europea. Un segnale di forte appartenenza che viene apprezzato anche all’interno dello spogliatoio.

Scenario mercato e possibili sviluppi

Salvo cambi di rotta inattesi, la pista che porta al Galatasaray è destinata a raffreddarsi ulteriormente. Il Milan, infatti, non ha necessità di cedere e considera il centrocampista francese una risorsa strategica per il presente e il futuro. La sensazione è che Fofana Milan resterà un binomio solido anche nei prossimi mesi, con il mercato che, almeno per ora, resta sullo sfondo.

DICHIARAZIONI – «Il Galatasaray ha fatto sapere al Milan che sarebbe stato disposto a offrire 30 milioni di euro bonus compresi per Fofana, ma ad oggi la trattativa è assolutamente ferma perché la volontà del calciatore è ferma sul restare al Milan».

QUOTE MILAN LECCE – Gli uomini di Allegri affrontano il Lecce in casa, a caccia di tre punti per non perdere contatto con la testa della classifica e dare continuità alla buona prova contro il Como.

La quota SEGNA GOL TEAM CASA (il MIlan fa almeno un gol) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.05 su Snai.