Calciomercato
Calciomercato Milan, Fofana non si tocca: messaggio chiaro al Galatasaray, arriva la secca smentita
Calciomercato Milan, nessuna offerta ufficiale del Galatasaray per Fofana: il calciatore e il club non hanno aperto al trasferimento
Nonostante il pressing delle ultime ore, la pista che porterebbe Youssouf Fofana al Galatasaray sembra essersi già raffreddata. Come riferito da Fabrizio Romano nel suo ultimo aggiornamento video, il corteggiamento del club turco si è scontrato con la ferma volontà del centrocampista francese, poco propenso a lasciare il Milan nel bel mezzo della stagione.
Calciomercato Milan, la situazione Fofana: nessun affondo ufficiale
Le indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato delineano una trattativa che, al momento, non è mai decollata realmente:
- Sondaggi, non offerte: Il Galatasaray ha effettuato diversi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione, ma non ha mai presentato una proposta ufficiale sulla scrivania di Via Aldo Rossi.
- Il “No” di Youssouf: Il fattore determinante è stato l’atteggiamento del giocatore. Fofana non ha mostrato entusiasmo per la destinazione turca, preferendo onorare il contratto con il Milan e continuare il percorso sotto la guida di Massimiliano Allegri.
- Muro Milan: Anche la società rossonera ha giocato la sua parte, valutando il giocatore oltre 40 milioni di euro e considerandolo intoccabile per gennaio, salvo offerte fuori mercato che non sono arrivate.
Centralità nel progetto
La decisione di Fofana conferma il suo legame con il gruppo. Nonostante le lusinghe economiche (si parlava di un’offerta d’ingaggio da 5,5 milioni a stagione dai turchi), il mediano vede nel Milan la piazza ideale per consacrarsi definitivamente a livello internazionale e mantenere il posto nella nazionale francese in vista dei prossimi impegni.