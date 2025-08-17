Hojlund Milan, arriva la svolta: Amorim lo esclude dai convocati per il debutto in Premier League

Hojlund Milan, svolta in arrivo: Amorim lo ha escluso dalla lista dei convocati in vista di Manchester United-Arsenal

La trattativa che potrebbe portare Rasmus Højlund al Milan si infiamma con un nuovo, clamoroso sviluppo. Secondo quanto riportato da Laurie Whitwell, giornalista di The Athletic, l’attaccante danese è stato escluso dalla lista dei convocati del Manchester United per la partita di Premier League contro l’Arsenal. Una decisione che suona come una vera e propria spinta verso l’uscita, confermando le indiscrezioni di mercato che lo vedono sempre più lontano da Old Trafford.

A Højlund sarebbe stato comunicato direttamente che avrà difficoltà a trovare minuti in campo in questa stagione sotto la guida del tecnico Ruben Amorim. Una notizia che ha scosso l’ambiente, nonostante il giocatore avesse espresso la volontà di rimanere a Manchester per giocarsi le sue carte. Questo scenario apre una porta enorme per il Milan, che da tempo lo ha individuato come l’obiettivo principale per il proprio attacco. Il nuovo DS Igli Tare e il neo allenatore Massimiliano Allegri vedono in lui il profilo ideale per completare la rosa e dare al reparto offensivo la qualità e la profondità necessarie per competere ai massimi livelli.

L’esclusione dalla partita contro l’Arsenal è un segnale chiarissimo: il Manchester United ha deciso di non puntare su di lui e ha aperto ufficialmente alla sua cessione. Anche se il giocatore, come dichiarato da Whitwell, vorrebbe restare, la volontà del club è diversa e lo spinge a cercare una nuova destinazione. Questo mette il Milan in una posizione di vantaggio, nonostante la concorrenza di altri club europei che si sono fatti avanti per ingaggiarlo. La determinazione del club rossonero, unita alla situazione precaria del giocatore in Inghilterra, potrebbe essere la chiave per sbloccare definitivamente la trattativa.

Il lavoro di Igli Tare ora si fa ancora più intenso. La sua abilità nel trovare la giusta formula per il trasferimento sarà fondamentale. Il Milan ha bisogno di chiudere l’affare in tempi brevi per permettere a Massimiliano Allegri di inserire il nuovo attaccante nei suoi schemi il prima possibile. La situazione di Højlund è in continua evoluzione e l’esclusione di oggi potrebbe essere il primo passo verso un trasferimento che, fino a pochi giorni fa, sembrava più complesso. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che questo segnale dal Manchester United sia l’inizio di una settimana decisiva che porti il danese a vestire la maglia del Diavolo.