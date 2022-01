Dopo le voci su un possibile ritiro dal calcio giocato, Gonzalo Higuain ha deciso di continuare e di farlo ancora all’Inter Miami. A confermarlo, lo stesso club di MLS attraverso diversi spot sui propri social dove appare proprio il Pipita.

La novità? Il bomber ex Juventus indosserà la maglia numero 10 della squadra americana. Higuain continuerà a giocare e dal prossimo giugno sfiderà anche l’ex compagno di squadra al Napoli Lorenzo Insigne che si trasferirà al Toronto.

Official squad numbers for #InterMiamiCF players announced ahead of the 2022 #MLS season! 🔟📋https://t.co/rswH5dPlXb

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 25, 2022