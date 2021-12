Highlights e gol Udinese Milan: le immagini del match – VIDEO

Dopo la vittoria contro la Salernita il Milan ha pareggiato contro l’Udinese, nel match valido per la dicassettesima giornata di campionato. Decisivo Zlatan Ibrahimovic che negli ultimi minuti del secondo tempo ha realizzato la rete del pareggio, evitando la sconfitta dei rossoneri che stava maturando a causa del gol di Beto.

Il club rossonero ha pubblicato sul proprio account social il video con i gol e gli highlights del match.

Right at the 🔚@Ibra_official‘s acrobatic goal rescues us a point in Udine 🥋⚽

Ibra allo scadere 🔚

L’acroba🆉ia che vale il pari alla Dacia Arena 🥋⚽#SempreMilan #UdineseMilan@skrill pic.twitter.com/FzqNnu4hA5

— AC Milan (@acmilan) December 12, 2021