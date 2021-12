Highlights e gol Milan Salernitana: le immagini del match – VIDEO

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo il Milan è tornato alla vittoria a San Siro, nel match valido per la sedicesima giornata di campionato contro la Salernitana. Decisivi sono stati i gol nel primo tempo di Kessié e Saelemaekers. Un successo che anche in virtù della sconfitta del Napoli contro l’Atalanta ha consentito di prendersi la vetta solitaria della classifica.

Il club ha pubblicato sul proprio account social il video con i gol e gli highlights del match.

Starting and ending with a special dedication ❤️🖤#MilanSalernitana: @skrill brings you the best moments from our 2-0 win ✌️ ⏪

I momenti migliori di Milan-Salernitana, con dedica speciale a @simonkjaer1989 ✌️ ⏪#SempreMilan pic.twitter.com/baI1VztRoZ

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2021