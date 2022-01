Highlights e gol Milan Genoa: le immagini del match – VIDEO

Il Milan ha battuto il Genoa dopo i supplementari grazie ai gol di Giroud, Leao e Saelemaekers. Ecco i gol e gli highlights del match

Il club rossonero ha pubblicato sui social il video con i gol e gli highlights del match

#MilanGenoa: all the goals from every angle 📹#CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan@skrill pic.twitter.com/VfG0oxjpz3

— AC Milan (@acmilan) January 14, 2022