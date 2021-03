Hernandez: «Adoro fare gli scherzi a Castillejo, ve ne racconto uno»

Hernandez, tra le tante cose raccontate a Sportweek c’è anche qualcosa di divertente relativa agli scherzi con i suoi compagni di squadra

Hernandez, tra le tante cose raccontate a Sportweek c’è anche qualcosa di divertente relativa agli scherzi con i suoi compagni di squadra, in particolare a Castillejo, con il quale dice di avere un ottimo rapporto.

SONO LOCO- «Sono loco, ma non il più loco. Samu (Castillejo) è più pazzo di me. Con Samu e Brahim (Diaz) siamo sempre insieme, veniamo da Madrid, e adoriamo far gli scherzi agli italiani…».

TE LO RACCONTO- «Ti dico quello che faccio sempre a Samu: quando è sul lettino per la fisioterapia, pancia sotto, gli riempio le mutande di crema da massaggio. Lui ogni volta impazzisce e… mi mette i mandarini nelle scarpe».