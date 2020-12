Hauge, un’altra attesa mentre Diaz si prende il posto da titolare

Hauge, un’altra gara da subentrante, ovvero un’altra panchina mentre Diaz si prepara a scendere in campo da titolare sulla corsia sinistra

Hauge, un’altra gara da subentrante, ovvero un’altra panchina mentre Diaz si prepara a scendere in campo da titolare sulla corsia sinistra. Queste le idee di Pioli per la gara di Reggio Emilia, qualcuno inizia a chiedersi che cosa possa portare il tecnico rossonero ad escludere l’esterno norvegese, protagonista ogni qualvolta sia stato chiamato in causa. Tuttavia le scelte del tecnico non si criticano ma si discutono, mentre Diaz andrà a supporto degli altri trequartisti, Calahanoglu e Saelemaekers.

A PARTITA IN CORSO- Sicuramente ci sarà spazio a partita in corso per l’ex Bodo, il quale fino ad ora si è preso prime pagine con tanto di lode per quanto fatto vedere tecnicamente e materialmente. Al momento però non basta, probabilmente ci vorrà più tempo.