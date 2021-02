Hauge fuori dalla lista Uefa: ecco il motivo della scelta di Pioli

Hauge escluso dalla lista Uefa: con l’arrivo di Mario Mandzukic, Pioli ha dovuto fare delle scelte e ha scelto un centrocampista in più…

Jens Petter Hauge, giunto nello scetticismo più totale, ha subito impressionato il Milan e i suoi tifosi con giocate di alta classe, condite da prestazioni molto buone. Purtroppo, però, il norvegese è giovane e ancora inesperto e nelle ultime uscite il suo apporto non è stato sufficiente. Inoltre, con l’arrivo di Mario Mandzukic qualcosa è certamente cambiato nelle gerarchie. I rossoneri puntano non solo il campionato ma anche l’Europa League.

Hauge è rimasto così fuori dalla lista Uefa. Il ragazzo avrà più chance di giocare in campionato ma resta comunque l’amaro in bocca. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan non ha assolutamente ripensato all’investimento fatto sul talento ex Bodo Glimt ma per Pioli è stata una scelta tecnica, tanto che in Europa League, un centrocampista in più avrebbe fatto comodo: ecco perché la scelta di un Meité in più.