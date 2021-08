Hauge, cessione da plusvalenza: la Germania lo attende e potrebbe dargli una possibilità in più rispetto al Milan dove ha faticato parecchio

Hauge, cessione da plusvalenza: la Germania lo attende e potrebbe dargli una possibilità in più rispetto al Milan dove ha faticato parecchio. Gazzetta dello sport di questa mattina parla di plusvalenza in merito alla cessione del norvegese, pronto per un’altra avventura: “Hauge in Bundesliga: plusvalenza super”.

OPERAZIONE TOP– Poco spazio per l’ex Bodo nella passata stagione e allora il Milan che lo aveva pagato 5 milioni di euro: “l’affare con l’Eintracht Francoforte- si legge- è ormai fatto, tanto che manca solo da definire il giorno delle visite mediche con il nuovo club. Il Milan rinuncia a una giovane promessa in cambio di 12 milioni di euro, più del doppio dei cinque che aveva speso per acquistarlo”.