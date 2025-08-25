Harder Milan, retroscena raccontato da Fabrizio Romano! Agente a Milano nelle scorse ore e… Ultimissime notizie sui rossoneri

L’esperto di mercato Fabrizio Romano, nel suo aggiornamento su YouTube, ha fornito gli ultimi dettagli sul calciomercato del Milan, concentrandosi in particolare sulle trattative in entrata.

Secondo Romano, l’affare per Victor Boniface è definitivamente saltato dopo che il giocatore è stato respinto alle visite mediche. Il Milan si è quindi concentrato su altri obiettivi, e il nome in cima alla lista è sempre più quello di Conrad Harder.

La trattativa per Conrad Harder

La trattativa per il giovane attaccante danese, che milita nello Sporting Lisbona, è in una fase molto avanzata. Stando a Romano, i contatti tra il Milan e lo Sporting sono “molto positivi” e un accordo tra i due club non sembra lontano. Si parla di una cifra intorno ai 24 milioni di euro più 3 di bonus, con discussioni ancora in corso su una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Mentre i club avanzano nella trattativa, c’è un altro aspetto fondamentale da definire: l’accordo con l’agente del giocatore. Il procuratore di Harder era presente a San Siro durante l’ultima partita contro la Cremonese, un segnale che indica un dialogo già in corso. Sarà necessario trovare un’intesa sui dettagli contrattuali per finalizzare l’affare.

La concorrenza del Rennes

Il Milan non è l’unico club interessato a Harder. Il Rennes si è mosso con decisione per il giocatore, soprattutto dopo aver venduto Kalimuendo. Il club francese ha le risorse economiche necessarie per offrire un contratto importante e propone a Harder un percorso di crescita biennale prima di un possibile trasferimento in Premier League.

Tuttavia, il Milan, essendo un club di un livello superiore rispetto al Rennes, può offrire a Harder una visibilità internazionale immediata e un palcoscenico di prim’ordine, un fattore che potrebbe essere decisivo per convincere il giocatore a scegliere la destinazione rossonera.