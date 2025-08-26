Harder Milan, clamorosa fase di stallo? Ancora nessun ok definitivo, fissato l’ultimatum tra le parti

Harder Milan, a dispetto delle indiscrezioni lo Sporting Lisbona non ha ancora dato il suo via libera finale al trasferimento

Nonostante l’interesse palese del calciomercato Milan per il talentuoso calciatore Conrad Harder, la trattativa con lo Sporting sembra procedere a un ritmo insolitamente lento. Le ultime indiscrezioni, riportate dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, svelano uno scenario ancora in alto mare, lontano dalle fasi decisive che tifosi e addetti ai lavori attendevano.

Lo Sporting Frena: Niente Viaggio, Niente Volo

Il primo, e forse più significativo, ostacolo che si para davanti alla fumata bianca è l’assenza di un via libera ufficiale da parte dello Sporting per far viaggiare Harder verso Milano. Non è stato ancora programmato alcun volo, un dettaglio cruciale che evidenzia come le parti siano ancora distanti dal raggiungere un’intesa completa. Questa mancanza di consenso sul viaggio è un chiaro indicatore che le discussioni sui termini economici e burocratici non sono ancora concluse, e lo Sporting non ha intenzione di concedere spostamenti finché non ci sarà la totale certezza che l’affare andrà in porto.

Dettagli Contrattuali e Documenti: I Nodi da Sciogliere

Oltre al blocco sul viaggio, Moretto sottolinea che le parti non hanno ancora approvato i documenti. Questo significa che le carte che definiranno il trasferimento non hanno ancora ricevuto l’okay definitivo da parte di entrambi i club e dell’entourage del giocatore. Il Milan, guidato dal suo nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ha fatto la sua mossa, offrendo a Harder un contratto molto lungo, una proposta allettante di cinque anni più uno di opzione. Tale offerta testimonia la volontà rossonera di puntare sul giocatore a lungo termine, inserendolo nel progetto tecnico affidato al nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tuttavia, nonostante la proposta allettante, la firma non è ancora arrivata. Le negoziazioni sono ancora in corso, e ogni dettaglio viene vagliato con estrema attenzione per evitare intoppi futuri.

Una Giornata Decisiva per le Risposte

Il quadro attuale dipinge una situazione di stallo, ma la giornata odierna è considerata molto importante per l’evoluzione della trattativa. “Ci aspettiamo delle risposte definitive”, afferma Moretto. L’attesa è palpabile: i tifosi milanisti, impazienti di vedere Harder vestire la maglia rossonera, sperano che la determinazione del Milan e del suo nuovo management porti presto a una svolta positiva. La pazienza è la chiave, ma le prossime ore potrebbero finalmente sciogliere i nodi e dare un esito a questa lunga e complessa trattativa che tiene il mondo del calciomercato con il fiato sospeso.