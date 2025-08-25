Harder Milan, trattativa ai dettagli! Max Allegri è ad un passo dall’abbracciare il suo nuovo bomber. Le ultimissime sui rossoneri

Dopo una serie di trattative complesse e di cambi di rotta, il Milan è a un passo dal chiudere l’operazione per Conrad Harder, con l’affare che viene definito ormai “ai dettagli”. La dirigenza rossonera, in totale sintonia con l’allenatore Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Igli Tare, ha deciso di accelerare in modo decisivo per il giovane attaccante danese, diventato l’obiettivo principale dopo che la pista Victor Boniface è tramontata a causa di dubbi fisici.

L’accordo con lo Sporting CP è stato raggiunto sulla base di un’offerta da 24 milioni di euro più 3 di bonus, a cui si aggiunge una clausola del 10% su un’eventuale futura rivendita. Un investimento significativo, che dimostra la ferma volontà del club di assicurarsi il talento classe 2005. Nonostante nei giorni scorsi Harder avesse mostrato una preferenza per il Rennes, considerato l’ambiente ideale per la sua crescita, il Milan ha saputo convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero. La presenza del suo agente a Milano in queste ore è un ulteriore segnale che la fumata bianca è imminente.

L’arrivo di Harder rappresenta una scommessa per il futuro, ma anche la risposta alla necessità di rinforzare l’attacco con un profilo dalle caratteristiche ben precise. Pur avendo numeri ancora “normali” per la sua giovane età (5 gol in campionato e uno in Champions League la scorsa stagione), il danese ha dimostrato di avere qualità evidenti: un fisico importante, un tiro mancino potente e la capacità di farsi sentire in area di rigore. L’operazione Harder chiude la ricerca del Milan per un nuovo attaccante, chiudendo definitivamente la porta a piste complesse come quella che portava a Dusan Vlahović.