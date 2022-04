Le parole di Handanovic ai microfoni di DAZN sull’ex portiere rossonero Donnarumma

«Donnarumma è il miglior portiere al mondo in prospettiva, però deve metterselo in testa per primo. E’ facile massacrarlo quando in realtà c’entra tutta la squadra».