Hall of Fame Milan, leggende immortali: Ancelotti, Gullit e Kaká entrano nel mito

Hall of Fame Milan, votati dai tifosi come migliori centrocampisti della storia: domenica a San Siro la premiazione di Ruud Gullit

In un clima di grande attesa per il 125° Anniversario del Club, l’AC Milan ha annunciato ufficialmente i nuovi ingressi nella sua prestigiosa Hall of Fame. A ricevere l’onore riservato ai più grandi di sempre sono tre icone che hanno segnato epoche indimenticabili: Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká. I tre sono stati eletti dai tifosi di tutto il mondo come i migliori centrocampisti della storia rossonera, capaci di incarnare i valori, l’eleganza e la mentalità vincente del Diavolo.

I nuovi membri della “Classe del 2026” vanno ad aggiungersi a colonne portanti come Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten. Se Gullit e Kaká hanno fatto sognare le platee vincendo rispettivamente il Pallone d’Oro nel 1987 e nel 2007, Ancelotti viene celebrato per la sua leadership tecnica nel grande Milan di Sacchi, prima ancora di scrivere la storia in panchina.

Gullit primo premiato a San Siro prima di Milan-Juventus

Il primo atto di questa solenne celebrazione avverrà domenica 26 aprile. In un San Siro gremito per il big match contro la Juventus, Ruud Gullit scenderà in campo nel prepartita per ricevere l’Official Trophy Maker della Hall of Fame, un trofeo d’eccellenza realizzato da Tiffany & Co. Il riconoscimento, simbolo di un’eleganza senza tempo, sarà successivamente consegnato anche ad Ancelotti e Kaká in occasioni dedicate.

Questa iniziativa, presentata da Emirates, punta a onorare la leggendaria legacy ultracentenaria del Milan, ispirando le nuove generazioni a seguire l’esempio di campioni che hanno reso il club rossonero un’istituzione mondiale. Dopo gli attaccanti e i centrocampisti, nei prossimi anni il progetto si arricchirà con l’elezione dei migliori portieri e difensori, completando così l’Olimpo dei miti che hanno reso grande la maglia rossonera.

Questo il comunicato del club di via Aldo Rossi: “Carlo Ancelotti, Ruud Gullit e Ricardo Kaká entrano ufficialmente a far parte della Hall of Fame presented by Emirates come migliori centrocampisti nella storia di AC Milan.