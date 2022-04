Haaland, Zorc si pente: «Non avremmo dovuto fare quella clausola»

Michael Zorc, dirigente del Borussia Dortmund, si è espresso così a proposito di Erling Haaland e della clausola rescissoria

PAROLE – «Con noi è cresciuto e abbiamo beneficiato del suo talento. Ora possiamo dire che non avremmo dovuto fissare una clausola ma allora non si poteva prevedere. Per questi talenti siamo il club più attraente d’Europa. Ecco perché dovrebbe rimanere una parte importante del nostro modello di business. I migliori giocatori finiscono al Manchester City o al Bayern Monaco…Tutto ciò che accadrà, avverrà rispettando il contratto. Siamo sereni; voi fate l’errore di pensare che proviamo fastidio perché lo dicono i media ma in realtà non è così. E capisco i tifosi che ci credono perché lo leggono o lo sentono ogni giorno. Ad essere onesti, c’è solo una persona che si è comportata male ed è stato Ousmane Dembélé, è stato spiacevole. Quello che non ci piace sono i periodi di permanenza sempre più brevi poiché l’intera industria del calcio è diventata ancora più frenetica, come la società in cui viviamo. Sarà una sfida per noi cercare di tenere questi top player più a lungo».