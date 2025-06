Gyokeres accostato a Milan e Juventus in Italia. Il presidente dello Sporting fa chiarezza sul costo dello svedese

Il presidente dello Sporting Club, Varandas è uscito così allo scoperto sul futuro di Viktor Gyokeres, accostato anche al Milan. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non dirò quale sarà il prezzo, il giocatore lo sa. Posso dire che Viktor non se ne andrà per 60 milioni più 10 milioni di bonus».

La stagione 2024/25 ha consacrato Viktor Gyokeres come uno dei centravanti più dominanti e letali del calcio mondiale. L’attaccante svedese ha vissuto un’annata semplicemente mostruosa con la maglia dello Sporting CP, trasformandosi da ottimo finalizzatore a macchina da gol implacabile, capace di trascinare la sua squadra quasi da solo.

I numeri della sua stagione sono da capogiro e spiegano perché i top club europei siano pronti a fare follie per lui. Gyokeres ha messo a segno la cifra record di 54 gol in 52 presenze in tutte le competizioni, una media superiore a una rete a partita. Ha dimostrato di essere un bomber totale, segnando in ogni modo: di potenza, di precisione, di testa e su calcio di rigore. È stato il leader indiscusso dello Sporting, laureandosi capocannoniere del campionato portoghese e lasciando il segno anche in Champions League.

La sua combinazione di forza fisica esplosiva, velocità in progressione e freddezza sotto porta ha terrorizzato le difese di tutto il Portogallo e d’Europa. Questa stagione lo ha trasformato in un asset dal valore inestimabile, con lo Sporting CP che ora fa muro, forte di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. L’annata 2024/25 non è stata solo la migliore della sua carriera, ma l’ha proiettato direttamente nell’élite dei numeri 9 più desiderati del pianeta.