Calciomercato Milan, Tare sogna Gyokeres! Colpo ai limiti dell'impossibile ma... Il piano dell'albanese

Calciomercato Milan, Igli Tare sogna Gyokeres per l’attacco rossonero della prossima stagione: l’alternativa è Retegui dell’Atalanta

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre con un titolo che infiamma il mercato del Milan: “Gyokeres il preferito, resiste Retegui tra le alternative”. I rossoneri sono attivamente alla ricerca di un nuovo centravanti che possa fare la differenza nell’area di rigore, un profilo ben definito che il direttore sportivo Igli Tare ha delineato pochi giorni fa in conferenza stampa a Casa Milan.

Il sogno, neanche troppo celato, del Milan è Viktor Gyokeres, il possente attaccante svedese in forza allo Sporting Lisbona. Le sue prestazioni in Portogallo hanno attirato l’attenzione di numerosi top club europei, e il suo costo si preannuncia elevatissimo, rendendo l’operazione estremamente complessa. La concorrenza è agguerrita e il Milan sa di dover agire con strategia per non farsi sfuggire il suo obiettivo primario.

Tuttavia, il club di Via Aldo Rossi non si sta limitando a una sola pista. Le alternative sono al vaglio, e tra queste spicca con forza il nome di Mateo Retegui. L’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana ha avuto un impatto significativo nella scorsa stagione, laureandosi capocannoniere dell’ultima Serie A. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra certamente importante, ma considerata più accessibile rispetto alle richieste dello Sporting per Gyokeres. La possibilità di tenere Retegui in Italia, facilitando il suo ambientamento e la sua integrazione, è un fattore che il Milan sta valutando attentamente.

Le parole di Igli Tare risuonano chiare e precise. Il DS milanista ha spiegato la necessità di un nuovo attaccante che possa essere in competizione con Gimenez. Nonostante la “massima fiducia” riposta in quest’ultimo, Tare ha riconosciuto il suo bisogno di adattarsi a un calcio diverso come quello italiano, dopo l’esperienza in Olanda. “Dobbiamo fare anche un altro intervento sul ruolo di centravanti”, ha affermato Tare, sottolineando la volontà di affiancare a Gimenez un profilo che completi le caratteristiche offensive della squadra.

Il Milan ha “le idee chiare su che tipo di giocatore sarà, con le caratteristiche del centravanti vero che dentro l’area può fare la differenza”. Questa è una dichiarazione cruciale, che evidenzia la ricerca di un giocatore con un fiuto del gol spiccato e una presenza fisica importante nell’area di rigore. Tare ha specificato come questa figura sia “mancata dall’addio di Giroud“, evidenziando la necessità di colmare quel vuoto lasciato dal bomber francese.

La dirigenza rossonera sta “valutando sia in Italia che fuori dall’Italia”, il che conferma la duplice strategia su Gyokeres e Retegui. La scelta finale sarà dettata dalle “caratteristiche” del giocatore, che devono essere “fondamentali” per il “gioco della nostra squadra”. Tare ha concluso ribadendo la diversità di caratteristiche tra il nuovo acquisto e Gimenez: “Deve essere un giocatore con caratteristiche completamente diverse da quelle che ha Gimenez che non è un centravanti alla Giroud: dobbiamo essere bravi a completare queste due cose insieme”. Questa frase è la chiave di volta della strategia di mercato del Milan per l’attacco, puntando su un binomio di centravanti con qualità complementari per massimizzare la pericolosità offensiva.

Il mercato è ancora lungo, ma il calciomercato Milan sembra avere le idee molto chiare su come rinforzare il proprio reparto offensivo, con Gyokeres come sogno quasi proibito e Retegui come alternativa concreta e di alto livello. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.