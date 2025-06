Calciomercato Milan su Gyokeres: sogno o realtà? Un affare da 70 milioni per l’attaccante dello Sporting

Calciomercato Milan, il sogno per l’attacco della prossima stagione è Viktor Gyokeres: serve un’offerta monstre per portarlo a Milanello

Il nome che fa sognare i tifosi rossoneri è quello di Viktor Gyokeres, attaccante svedese di 27 anni, reduce da una stagione straordinaria con lo Sporting Lisbona, condita da circa cinquanta gol. Un bottino che lo rende uno degli attaccanti più ambiti d’Europa e un obiettivo di mercato di primissimo piano per il Milan, come riportato da Sport Mediaset. L’interesse del club di Via Aldo Rossi, seppur sorprendente per alcuni, è concreto e riflette la volontà di rafforzare il reparto offensivo con un giocatore di indiscutibile talento e nel pieno della sua maturità calcistica. Gyokeres rappresenterebbe un salto di qualità significativo per il Milan, un profilo ideale per un progetto ambizioso.

Tuttavia, l’operazione si presenta estremamente complessa e ricca di insidie. Il primo ostacolo è il prezzo: lo Sporting Lisbona valuta il suo gioiello circa 70 milioni di euro, una cifra che, data la forte concorrenza, potrebbe lievitare ulteriormente. Un investimento di questa portata non rientra nelle abitudini recenti del Milan, che negli ultimi anni non ha mai speso una somma così ingente per un singolo giocatore.

Il secondo, e forse più grande, problema è la concorrenza spietata. Mezza Europa è sulle tracce di Gyokeres, con i club della Premier League in prima fila, in particolare l’Arsenal. Solo un mese fa, indiscrezioni dai giornali inglesi parlavano di un accordo già definito tra i Gunners e il giocatore. Sebbene queste voci si siano poi ridimensionate a un semplice primo contatto, l’interesse dell’Arsenal rimane forte e la prospettiva di giocare in Premier League è estremamente intrigante per Gyokeres. I club inglesi, infatti, possono garantire stipendi di gran lunga superiori a quelli offerti in Italia, un fattore che rende la sfida per il Milan ancora più ardua.

Per Igli Tare, che secondo Sport Mediaset avrebbe a disposizione un extra-budget per questa operazione, la strategia dovrà puntare su altri fattori. Il prestigio del marchio Milan, la centralità del giocatore all’interno del progetto tecnico e la promessa concreta di costruire attorno a Gyokeres una squadra capace di rilanciarsi e vincere subito saranno le carte da giocare. Inoltre, il ritorno immediato in Champions League è un obiettivo obbligatorio e un requisito fondamentale per attrarre un giocatore di tale calibro.

Nonostante la cifra imponente, il calciomercato Milan ha già messo in cassa una somma considerevole grazie a una serie di cessioni eccellenti. Le probabili partenze di Morata e Thiaw al Como, unite a quella già definita di Reijnders al Manchester City e a quella di Theo Hernandez all’Al Hilal, hanno fruttato ben 144 milioni di euro. Una parte di questi fondi servirà a sistemare il bilancio, ma il resto sarà pronto per essere reinvestito sul mercato. Le uscite non sono ancora terminate, e c’è ancora margine per fare cassa, il che potrebbe fornire ulteriore linfa per un’operazione così onerosa.

Il Milan è seriamente intenzionato a portare Gyokeres a Milano, ma l’impresa è tutt’altro che semplice. Sarà fondamentale un mix di abilità negoziale, convinzione nel progetto e la capacità di superare una concorrenza agguerrita che dispone di risorse economiche superiori. Riuscirà il Milan a trasformare questo sogno di mercato in una splendida realtà? Solo il tempo ce lo dirà.