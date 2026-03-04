Connect with us

Gullit «Vedo giocatori che cercano di forzare calci d’angolo e rimesse laterali. Non mi piace più il calcio»

Gullit a Ziggo Sport ha rilasciato un’intervista in cui ha rilasciato dichiarazioni pesanti contro il calcio moderno

Ruud Gullit ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport nella quale si è espresso in maniera molto critica sul calcio moderno. Queste le parole dell’ex Milan:

CRITICA AL CALCIO MODERNO«Ho visto Arsenal-Chelsea, che partita di calcio assolutamente scialba. Vedo giocatori che cercano di forzare calci d’angolo e rimesse laterali, vedo raccattapalle pronti a dare asciugamani ai calciatori».

CHE ATTACCO AI GIOCATORI MODERNI«Aspetto giocatori che osino affrontare di nuovo i difensori, qualcuno come Lamine Yamal. Mi manca quella gioia, semplicemente non mi piace più il calcio. Tutti svolgono compiti in campo. Dove sono i calciatori che palleggiano? Dove sono i giocatori che hanno coraggio? E’ solo passare, passare, passare e ancora passare».

L’olandese si schiera dunque apertamente con quella parte di appassionati che sono molto critici nei confronti del calcio di oggi, coloro che vorrebbero un ritorno al passato.

