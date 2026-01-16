Gullit critica il calcio moderno: «Oggi sono tutti amici. Trovo inaccettabile che non ci si possa insultare a vicenda, accade questo»

Gullit critica il calcio moderno. Parole dure al programma Rondo dell’ex calciatore olandese del Milan che spiega come non condivida i nuovi comportamenti

Ruud Gullit, ex jolly e simbolo del Milan, ha espresso una posizione netta su un aspetto del calcio contemporaneo che fatica ad accettare. L’ex Pallone d’Oro ne ha parlato nel corso del programma Rondo, in onda su Ziggo Sport, soffermandosi su come siano cambiate le dinamiche emotive e competitive del gioco.

Nel suo intervento, Ruud Gullit ha messo a confronto il calcio di oggi con quello vissuto durante la sua carriera, sottolineando una trasformazione profonda non solo sul piano tattico o atletico, ma soprattutto su quello caratteriale e psicologico. Secondo Gullit, l’eccesso di cordialità in campo avrebbe tolto intensità e tensione agonistica, elementi che per anni hanno rappresentato l’essenza stessa del calcio ad alti livelli.

CALCIO MODERNO E MENTALITÀ – «Oggi sono tutti amici. Non è più permesso insultarsi a vicenda; è inaccettabile. Per ogni pallone sbagliato che passa a un metro da un giocatore, si riceve un semplice pollice alzato…».

Parole che riflettono una nostalgia evidente per un calcio più duro, competitivo e meno indulgente, in cui l’errore veniva vissuto come uno stimolo alla crescita e non come qualcosa da minimizzare. Per Gullit, questo cambiamento rischia di impoverire il gioco proprio nella sua componente più viscerale: quella fame di vittoria che ha segnato intere generazioni di campioni.

Un giudizio diretto, in pieno stile Gullit, che riaccende il dibattito tra chi vede nel calcio moderno un’evoluzione necessaria e chi, come l’ex fuoriclasse rossonero, rimpiange un’epoca in cui il campo era anche uno spazio di confronto duro, vero e senza filtri.

