Guirassy Milan, l’attaccante frena: non è convinto per un motivo. Tutti gli aggiornamenti sul bomber dello Stoccarda

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro di Guirassy, obiettivo concreto in casa rossonera per rinforzare l’attacco di Pioli già nel corso del prossimo mercato di gennaio.

Il Milan è destinazione gradita per il francoguineano ma la possibilità che faccia da riserva a Giroud potrebbe far pensare a un raffreddamento della trattativa con lo Stoccarda, che inoltre non vorrebbe lasciarlo partire.