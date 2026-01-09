Guidi sul calciomercato del Milan: «Coppola? Va monitorato, ma sono scettico»

Guidi si esprime sull’idea di mercato del Milan, ossia Diego Coppola. Il club rossonero valuta nuove soluzioni per la difesa di Massimiliano Allegri

La sessione invernale di riparazione entra nel vivo e il Milan prosegue la sua caccia a un rinforzo per il reparto arretrato. La dirigenza di via Aldo Rossi sta vagliando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Sebbene i nomi di Kim Min-jae, roccioso ex Napoli ora al Bayern Monaco, e Radu Dragusin, potente difensore del Tottenham, restino sullo sfondo, le difficoltà economiche e tecniche allontanano queste piste. Anche Axel Disasi del Chelsea ed Eric Dier, esperto jolly difensivo del Monaco, non sembrano scaldare i cuori della dirigenza meneghina.

In questo scenario emerge con forza la candidatura di Diego Coppola, difensore classe 2003 cresciuto nell’Hellas Verona e trasferitosi in Premier League la scorsa estate. Il giovane centrale sta trovando poco spazio nelle rotazioni del Brighton e un ritorno in Italia potrebbe rappresentare la svolta per la sua stagione.

Sulla questione è intervenuto Marco Guidi, firma autorevole de La Gazzetta dello Sport, ai microfoni di MilanVibes. Il giornalista ha sottolineato come la trattativa possa decollare solo a determinate condizioni, preferibilmente un prestito, nonostante le caratteristiche del ragazzo non sembrino combaciare perfettamente con i desiderata dell’allenatore. A differenza dei nerazzurri, che si muovono su profili più esperti, il Diavolo punta sulla futuribilità, pur mantenendo un occhio vigile sulle occasioni last minute.

COPPOLA – «Le opportunità sono poche a momento sul mercato, possiamo però dire che il nome nuovo uscito sia quello di Diego Coppola, che sta giocando poco al Brighton. Non parliamo di uno dei profili preferiti dal mister per caratteristiche tecniche, ma stiamo comunque parlando di un ragazzo che conosce bene la Serie A e negli ultimi giorni potrebbe tornare utile alle condizioni dettate dal Milan, ossia quelle di un prestito. Quindi va monitorato…»