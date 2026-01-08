Calciomercato Milan, situazione bloccata in entrata e nodo Loftus-Cheek da sciogliere in uscita! Gli aggiornamenti dell’esperto

Calciomercato Milan, situazione bloccata in entrata e nodo Loftus-Cheek da sciogliere in uscita! Ecco quali sono le novità dell’esperto

Ruben Loftus-Cheek continua a essere al centro delle voci di mercato, con il suo futuro al Milan ancora incerto. Come riportato da Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera, al momento non ci sono sviluppi decisivi per quanto riguarda la sua permanenza in squadra. Tuttavia, una delle possibili destinazioni per il centrocampista inglese potrebbe essere la Lazio, che sembra essere interessata al suo acquisto.

Il mercato di gennaio si avvicina, ma per ora, come sottolineato dallo stesso Pellegatti, non ci sono trattative concrete né per l’eventuale cessione di Loftus-Cheek alla Lazio, né per un altro eventuale spostamento. Al momento, il centrocampista ex Chelsea non sembra essere al centro di un’offerta ufficiale, ma l’interesse da parte dei biancocelesti è comunque una possibilità da tenere in considerazione, soprattutto con l’avvicinarsi della finestra invernale.

Loftus-Cheek, che non ha ancora trovato la sua definitiva collocazione nel Milan di Allegri, potrebbe essere uno dei giocatori da monitorare nei prossimi giorni. I tifosi rossoneri aspettano di capire se il giocatore rimarrà a disposizione del club o se la sua avventura a Milano finirà prima del previsto.

MERCATO DI GENNAIO – «Per adesso non c’è nulla, né per quanto riguarda un attaccante, né per quanto riguarda cessione Loftus-Cheek alla Lazio, per quanto riguarda il difensore non ci sono grandi novità».

