Roman Zozulya, attaccante della Nazionale ucraina, attacca pesantemente il presidente russo Vladimir Putin

Tramite i propri canali social, l’attaccante ucraino Roman Zozulya ha attaccato senza giri di parole il presidente russo Vladimir Putin per quanto successo nella notte.

MESSAGGIO – «Nell’ottavo anno di guerra, finalmente tutto il mondo ha visto e capito che in Ucraina non c’è alcun conflitto civile, che sono 8 anni che tratteniamo l’aggressione russa e non lasciamo che si diffonda in tutta Europa. È costato 15mila vite…Pertanto, il mondo deve rendersi conto e un’altra verità che Putin è una reincarnazione di Hitler. E i suoi piani sono più ambiziosi della cattura dell’Ucraina. Pertanto, ora è più importante che mai che il mondo si unisca e imponga sanzioni economiche contro questo regime maledetto».