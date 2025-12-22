Guarin si racconta: «L’Inter è la mia famiglia. Ho ancora i brividi per quel gol al Milan»

Guarin, ex giocatore nerazzurro, parla così del suo passato all’Inter e di quel gol firmato in un derby contro il Milan

In un’intima intervista concessa al Corriere della Sera, Fredy Guarin ha aperto il libro dei ricordi sulla sua parentesi italiana. Il centrocampista colombiano ha parlato con trasporto del suo legame indissolubile con l’Inter, club che ancora oggi considera una parte fondamentale della sua vita: «Un sogno diventato realtà. L’Inter ancora oggi per me è famiglia», ha dichiarato l’ex numero 13, sottolineando quanto l’ambiente milanese lo abbia segnato profondamente come uomo e come calciatore.

Il racconto si è poi spostato su uno degli episodi più controversi della sua carriera: lo scambio saltato con Mirko Vucinic nel gennaio 2014, che lo avrebbe dovuto portare alla Juventus. «È stato un momento duro», ha ammesso Guarin. «Il club mi aveva avvisato dell’offerta, io volevo rimanere ma Mazzarri chiedeva Vucinic. I tifosi pensavano che fossi io a spingere per l’addio, ma la realtà era diversa». Una ferita che si è rimarginata solo col tempo, grazie al calore della piazza che ha poi compreso la sua volontà di restare.

Guarin, L’ultimo brivido nella stracittadina

Il momento più emozionante dell’intervista riguarda però il suo addio al calcio italiano, coinciso con una prodezza rimasta nel cuore dei tifosi. Il suo ultimo gol con la maglia nerazzurra è arrivato proprio in un Derby di Milano, deciso da una sua potente conclusione delle sue: «Quella rete è stata speciale. Ho ancora i brividi a pensarci», ha confessato Guarin. Un sigillo d’autore per chiudere un’esperienza intensa, fatta di “Guarinate”, potenza fisica e un amore per i colori nerazzurri che il tempo non ha scalfito.