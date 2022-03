Guardiola: «Inutile discuterlo, Ronaldo tra i migliori degli ultimi 15 anni»

Pep Guardiola risponde alle critiche verso Cristiano Ronaldo. Le parole del tecnico alla vigilia del derby con lo United

In conferenza stampa, Guardiola ha parlato così di Ronaldo alla vigilia del derby con lo United.

LE PAROLE – «Ronaldo è stato uno dei più grandi negli ultimi 15 anni con Messi. Quello che hanno fatto non lo vedremo più ed è normale che siano sempre sotto esame, con i social anche di più. CR7 resta un grande finalizzatore e non voglio neanche discuterne. È stato un piacere guardarlo in questi anni, dovremo sfruttare i nostri punti di forza per far si che non si avvicini all’area dove è inarrestabile».