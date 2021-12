Faivre, il DS del Brest: «Vogliamo tenerlo ma dipende dalle offerte»

Il direttore sportivo del Brest ha parlato della situazione legata a Romain Faivre: una sua partenza a gennaio dipenderà dalle offerte

Grégory Lorenzi, DS del Brest, ha parlato di Romain Faivre. Le sue parole a Ouest France:

«La volontà del club è che resti fino al termine della stagione ed è anche la volontà di Romain. Sta bene qui, vuole finire la stagione qui ed è l’interesse di tutti. Ma se riceve un’offerta che il club non può rifiutare, ci saranno molte riflessioni a riguardo. Se è bravo qui, questo ci aiuterà e gli permetterà di puntare più in alto. L’interesse è comune. Non siamo l’uno contro l’altro. Sì, il giocatore può crescere più velocemente del club, ma facciamo le cose insieme. È un ragazzo osservato, che piace a tanti club».