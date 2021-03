Gravina: «Stop al calcio e Playoff? Vi dico come stanno le cose»

Gravina al Corriere dello sport parla apertamente della possibilità di fermare il calcio, lui da sempre contrario come lo scorso anno

Gravina, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha escluso la possibilità che il calcio possa fermarsi con la terza ondata della pandemia da Covid-19 che sta prendendo piede in Italia.

NO STOP – «No. La terza ondata con la nuova variante colpisce i giovani, e questo ci preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi».

IPOTESI PLAYOFF – «Mi dispiacerebbe se qualcuno coltivasse in maniera celata questo sogno. Conoscete il mio favore per i playoff, ma certo non sono queste le condizioni per introdurli».