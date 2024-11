Gravina svela: «Nuova candidatura? Ecco quando deciderò. Sulla Serie A dico questo»

Gravina, presidente della FIGC, ha parlato della sua possibile ricandidatura e non solo: le dichiarazioni

Il personaggio della settimana è Gabriele Gravina, con la sua riforma del calcio passata non senza malumori e polemiche. Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni lo ha incontrato, ecco alcuni estratti dell’intervista del presidente della FIGC su temi che riguardano anche il Milan.

NUOVA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA FIGC – «Scioglierò la riserva tra qualche giorno, ma non deciderò da solo. Lo farò con le componenti del calcio italiano. Un federatore non può autocandidarsi, se non verifica il consenso attorno alla sua capacità di rappresentare una guida per il movimento».

PLEBISCITO SUL NUOVO STATUTO – «È un segnale importante, che ho molto apprezzato. Ma riguardava le regole. Adesso la verifica si sposta sulla leadership».

COSA DIVENTERA’ LA FIGC – «Un organo di garanzia e di coordinamento. Questo diventerà la Federazione, rinunciando a gestire in proprio. Ma soprattutto, nei confronti della Lega di A, rinunciando a decidere d’autorità… Vuol dire, per esempio, che le norme che riguardano specificamente la serie A sono emanate solo d’intesa con la medesima Lega. Si chiama “intesa forte” e si sostanzia in una paritaria co-determinazione nel contenuto dell’atto tra Federazione e Lega».

L’INTERVISTA DI GRAVINA