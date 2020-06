Gravina: «Dispiaciuto per l’annullamento del campionato femminile, ma…»

Il numero uno della FIGC Gravina ha voluto commentare l’annullamento del campionato di calcio femminile causa emergenza Coronavirus

Ecco le parole di Gravina a Radio Rai in cui racconta il suo dispiacere per l’annullamento del campionato femminile e i propositi per la prossima stagione.

«Posso dire che non si ripartirà da zero l’anno prossimo. Mi è dispiaciuto molto per l’annullamento, speravo si potesse portare a termine la stagione. Giovedì 25 giugno ci sarà il Consiglio Federale e parleremo a lungo del calcio femminile. Spero ci possa essere una bellissima sorpresa»