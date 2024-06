Gravina: «Dispiaciuti per il risultato. Spalletti? Impensabile abbandonare un progetto dopo otto mesi». Le sue parole in conferenza

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa all’indomani dell’eliminazione dell’Italia dagli Europei di Germania. Di seguito le sue parole.

RESPONSABILITA’ – «Il nostro appuntamento si è concluso ieri. Tanti sentimenti e tanti pensieri che si accavallano. Siamo dispiaciuti per non aver potuto ridare ai tifosi quella gioia che meritano, siamo dispiaciuti per il risultato, ma sappiamo che è soggetto a tante variabili. Quello che rimane è la delusione per non aver potuto dimostrare a chi ci ha seguito quello che è stato fatto in fase di preparazione da questi ragazzi. Non siamo riusciti ad esprimerci come potevamo fare e non abbiamo saputo reagire ad alcuni limiti oggettivi che abbiamo toccato con mano. Questa è la delusione su cui dobbiamo riflettere tutti. Ieri abbiamo riflettuto con Buffon, Spalletti e tutta la squadra: tutti ci siamo presi le nostre responsabilità, dividendole equamente. Non abbiamo nulla da nascondere: siamo tutti responsabili, ma dobbiamo fare appello al nostro senso di responsabilità. Ieri ho parlato con il Mister: io sono molto pragmatico e penso che sia impensabile risolvere i problemi abbandonando un progetto che è pluriennale e dopo otto mesi non si può abbandonare. C’è da cambiare qualcosa, da rivedere l’approccio».

FIDUCIA A SPALLETTI – «Spalletti ha la nostra fiducia, tra 60 giorni inizia un nuovo appuntamento e non si può pensare che improvvisamente in Italia fioriscano i Mbappé, i Cristiano Ronaldo e i Messi. Nel nostro Paese dobbiamo valorizzare il talento, che c’è: tutte le giovanili sono qualificate alle fasi finali».

SPAZIO PER LE NAZIONALI – «Spalletti è in carica da 10 gare, deve avere la nostra fiducia, ha la nostra fiducia. Dobbiamo affrontare una riflessione politico federale, all’interno del sistema. A livello internazionale c’è l’intenzione di ridurre lo spazio per le Nazionali, lo sapete tutti. Questo è l’amore per la Nazionale».

