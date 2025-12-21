Grandesso parla dell’interesse del Milan per Disasi: ecco il perché il Chelsea lo aveva messo fuori rosa

Grandesso, sul La Gazzetta dello Sport, parla così dell’interesse del Milan per Axel Disasi: le sue parole

Il nome di Axel Disasi sta scalando rapidamente le gerarchie nel taccuino della dirigenza rossonera. Il centrale francese, attualmente in forza al Chelsea, sta vivendo una stagione paradossale a Londra, dove è finito ai margini del progetto tecnico. Come spiegato da Alessandro Grandesso su gazzetta.it, il difensore — sotto contratto fino al 2027 — ha vissuto mesi complicati, allenandosi spesso con le giovanili dopo che il limite massimo di prestiti raggiunto dai Blues in estate ne aveva bloccato la cessione. Ora, però, la finestra invernale apre scenari nuovi e il Milan è alla finestra.

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di un profilo come Disasi rappresenterebbe la soluzione ideale per dare solidità ed esperienza internazionale a una difesa che ha mostrato diverse crepe nelle ultime uscite. Il tecnico livornese cerca un giocatore “pronto subito”, capace di imporsi fisicamente e di garantire rotazioni affidabili. L’obiettivo del francese è chiaro: tornare protagonista in un top club che gli garantisca minutaggio e visibilità, caratteristiche che il progetto rossonero può offrirgli sin dai primi giorni di gennaio.

Grandesso, Il sì di Allegri e le condizioni dell’affare

Secondo Grandesso, la trattativa potrebbe decollare definitivamente se tutte le componenti daranno il via libera tecnico ed economico. Massimiliano Allegri sta valutando con attenzione le caratteristiche del classe ’98, consapevole che un rinforzo nel reparto arretrato è la priorità assoluta per affrontare con ambizione la seconda parte del 2026. Se il Chelsea dovesse confermare l’apertura alla formula del prestito, l’operazione potrebbe chiudersi in tempi brevi, regalando al Milan quel tassello mancante per blindare la retroguardia.