Gran Galà del Calcio Italiano, premiata Giuliani: solo il portiere rappresenta il mondo Milan. L’elenco completo di Serie A maschile e femminile

Lunedì in occasione della 13° edizione del Gran Galà del Calcio Italiano riservata ai migliori atleti della scorsa stagione sarà premiata Laura Giuliani del Milan Femminile. Il portiere sarà l’unica rappresentante del mondo rossonero.

Questa mattina sono stati svelati i dettagli dell’evento che andrà in scena a Villa Egidio in località Borgo Grappa in provincia di Latina. Questo l’elento completo dei premiati di Serie A maschile e femminile.

PREMI LEGA SERIE A

Miglior Portiere™ Ivan Provedel

Miglior Difensore™ Federico Dimarco

Miglior Centrocampista™ Nicolò Barella

Miglior Attaccante™ Gianluca Scamacca

Calciatore Dell’Anno™ Riccardo Calafiori

Giovane Dell’Anno™ Lorenzo Lucca

Gol Dell’Anno™ Federico Dimarco (INTER – Frosinone 2-0 12/11/2023) e Micheal Folorunsho (HELLAS VERONA – Juventus 2-2 17/02/2024)

Procuratore Dell’Anno™ Romualdo Corvino

Giovane Procuratore Dell’Anno™ Esse Sports Agency Srl

Allenatore Dell’Anno™ Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini

Giovane Allenatore Dell’Anno™ Raffaele Palladino

Responsabile Settore Giovanile Dell’Anno™ Francesco Palmieri

Responsabile Area Scouting Dell’Anno™ Dario Rossi

Club Dell’Anno™ Atalanta Bergamasca Calcio Srl

Presidente Dell’Anno™ Claudio Lotito

Dirigente Sportivo Dell’Anno™ Sean Sogliano

Direttore Sportivo Dell’Anno™ Tony D’Amico

Giovane Direttore Sportivo Dell’Anno™ Roberto Gemmi e Gennaro Delvecchio

Team Manager Dell’Anno™ Carmine Russo

Responsabile Comunicazione Dell’Anno™ Alessandro Ferrari

Addetto Stampa Dell’Anno™ Gianni Castaldi

Gestione Social Dell’Anno™ Genoa Cricket and Football Club Spa

Esordiente Dell’Anno™ Gaetano Oristanio

Rivelazione Dell’Anno™ Daniel Maldini Gianluca Gaetano

Squadra che ha giocato con più giocatori italiani ™ AC Monza Spa

Premio alla Carriera ™ Roberto Scarnecchia

TOP XI LEGA SERIE A – STAGIONE 2023/2024

Portiere Marco Carnesecchi

Difensore Centrale Luca Ranieri

Difensore Centrale Alessandro Buongiorno

Difensore Centrale Matteo Darmian

Centrocampista Laterale Destro Matteo Ruggeri

Centrocampista Centrale Andrea Colpani

Centrocampista Centrale Samuele Ricci

Centrocampista Laterale Sinistro Raoul Bellanova

Attaccante Matteo Politano

Attaccante Andrea Pinamonti

Attaccante Mattia Zaccagni

Allenatore Marco Baroni

PREMI LEGA SERIE A FEMMINILE

Miglior Portiere™ Laura Giuliani

Miglior Difensore™ Elena Linari

Miglior Centrocampista™ Manuela Giugliano

Miglior Attaccante™ Valentina Giacinti

Miglior Calciatrice Dell’Anno™ Manuela Giugliano

Miglior Allenatore/Allenatrice Dell’Anno™ Alessandro Spugna

Miglior Gol Dell’Anno™ Elisa Polli (INTER – Roma 2-0 20/01/2024)

Miglior Club Dell’Anno™ AS Roma Srl

Miglior Presidente Dell’Anno™ Rocco Commisso

Miglior Direttore/Direttrice Sportivo/a Dell’Anno™ Elisabetta Bavagnoli

Miglior Gestione Social™ Juventus Football Club Spa

Miglior Giovane Emergente™ Giulia Dragoni