Gotti: «Ibra-Lukaku? Succede in tutti i campi, anche tra preti»

Gotti, tecnico dell’Udinese, si racconta in una lunga intervista al Corriere dello sport dove tocca inevitabilmente l’argomento Ibra-Lukaku.

NON SONO NATO AD OXFORD- «Non sono altro rispetto a quello che lei racconta, nè sono nato ad Oxford. Vengo dalla campagna del baddo Polesine, fiero delle mie origini e della mia cultura. Che mi suggerisce una distinzione. Lukaku ed Ibra si beccano come avviene in tutti campi, la loro lite è poco più che un frame. Farci della sociologia vuol dire strumentalizzare qualcosa che sta tutta dentro il calcio e solo il calcio può spiegare».

COME- «Mettiamola così, ci sono due atleti che si confrontano e che utilizzano tutte le armi a disposizione, compresa quella della provocazione per mettersi reciprocamente a disagio. Non si chiamassero Lukaku ed Ibra non ne parleremmo neanche. Finisce in rissa la finale della Clericus Cup tra preti, o piuttosto il torneo degli avvocati. il calcio tira fuori il meglio ed il peggio che è in noi».