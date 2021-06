Gosens si vendica di Ronaldo: «La maglia? Non gliela chiedo più»

Ai microfoni di Sky Sport, Robin Gosens ha parlato dopo la vittoria della sua Germania sul Portogallo

Ai microfoni di Sky Sport, Robin Gosens ha parlato dopo la vittoria della sua Germania sul Portogallo.

VITTORIA – «Sicuramente è stata una serata indimenticabile in tutti i sensi, abbiamo vinto contro una squadra veramente forte. Sono orgoglioso per il primo gol in questo torneo. Sapevamo che dovevamo vincere oggi, se perdevamo si faceva difficile. Sono molto contento che abbiamo creato così tanto ed abbiamo deciso il match così».

MAGLIA A RONALDO – «No no, non gliela chiederò. Voglio godermi la vittoria questa sera. Ai tifosi dell’Atalanta dico solo che gli voglio bene, ci vediamo presto».